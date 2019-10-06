انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى فى الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة.
جاء ذلك فى تدوينة لقرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".
واختتمت السيدة انتصار السيسى تدوينتها بقولها:"حفظ الله مصر من كل سوء".
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