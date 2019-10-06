شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم معارضة تركيا لأردوغان: أين الـ40 مليار دولار الخاصة بلاجئى سوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسرقة الأموال المخصصة للاجئين السوريين فى تركيا، متسائلا عن 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، تم إصرافهم على اللاجئين.

وقال زعيم المعارضة التركية فى كلمة له: "أُنفق 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، على 3.5 مليون سورى،لماذا تم إنفاق 40 مليار دولار؟ لمن أُعطيت وكم أُعطى؟، ولأى سورى أُعطى، وكم أُعطيَّ؟ نحن لا نعلم هذا".

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وتابع أوغلو قائلا: "أيضًا لا نعلم هل رقم 40 مليار دولار صحيح أم لا، ونسأل من أجل ماذا أنفقتم تلك الأموال،وعلى أى مخيم أنفقتموها؟ يوجد 3 ملايين و600 ألف سورى،ومن الممكن إيجاد منزل لكل سورى منهم بـ40 مليار دولار،وومن الممكن تأسيس منزل لكل منهم،وإلى أين ذهبت تلك الأموال؟ ونحن لا نعلم ذلك".