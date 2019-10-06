شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "أر تى ال" الإيطالية اكتشاف فريق من عماء الآثار فى مصر معبدا عمره 2200 عاما ، يعود إلى بطليموس الرابع، قائلة إن الاكتشافات الأثرية فى مصر لا تنتهى".

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن هذا المعبد تم اكتشافه بالصدفة أثناء أعمال الحفر الخاصة بمد خطوط الصرف الصحى فى منطقة كوم شقاو فى مدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج.

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وأوضحت الصحيفة أن المسئولين فى مصر أكدوا العثور أيضا على بقايا جدار من الحجر الجيرى، ونصوص تحتوى على اسم الملك بطليموس الرابع الذى حكم مصر من 221 إلى 204 قبل الميلاد.

جدير بالذكر، أن منطقة "كوم شقاو" هى عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا، غرب مدينة طما اطلق عليها قديمًا اسم "واجيت"، وأقدم ذكر لهذه المدينة كان فى الأسرة الرابعة وكانت معبودتها حتحور "أفروديت عند الإغريق"، ومن هنا أسموها "أفروديتوبوليس"، أما اسمها القبطى "فكان شكو".