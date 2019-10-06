- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مديرية تضامن الوادى الجديد تنظم معرضا للأسر المنتجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد معرضا للأسر المنتجة، مشاركة فى احتفالات محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى، وقد افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ووائل أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد المعرض بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة و ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وصرح وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن المعرض أقيم على مساحة 600 متر مربع بالممشى السياحى لمدينة الخارجة ضم منتجات الأسر المنتجة والأعمال الحرفية بالوادى الجديد من لوحات الرسم بالرمال الذى تتميز محافظة الوادي الجديد بتصميمها كلوحات فنية رائعة وأعمال السجاد والكليم اليدوى وأشغال الثوب الواحاتى وأشغال الخوص والجريد بأنواعه ومنتجات البلح بمختلف أنواعه وتصنيعها، الذى تتميز به المحافظة من حيث جودة الأنواع كذلك زيت الزيتون وعسل النحل وتميز المعرض بعرض المنتجات ذات التصميمات المبتكرة باستخدام الخامات المحلية من نوى البلح والخرز والدوم والتحف من النخيل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مديرية تضامن الوادى الجديد تنظم معرضا للأسر المنتجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.