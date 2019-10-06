شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر بمساجد الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، إقامة 100 ندوة تثقيفية للحديث عن انتصارات أكتوبر وحق الوطن على أبنائه يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 أكتوبر 2019، مع تكليف الدكتور سيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة بمتابعة تنفيذ الندوات.

أكدت وزارة الأوقاف، أن الندوات تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقضايا الوطنية، والتوعية بالتاريخ العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة الأوطان وفضل التضحية فى سبيلها، والعمل على كل ما يحقق أمنها وأمانها واستقرارها.