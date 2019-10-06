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شكرى يلتقى وزير خارجية الجبل الأسود ومسؤول ألمانى بمقر الخارجية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الاثنين، مع سرديان دارمانوفيتش، وزير خارجية الجبل الأسود، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو .

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير شكرى سيلتقى بعد ظهر غد الاثنين  مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو .

 

 

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