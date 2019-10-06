شكرا لقرائتكم خبر عن «حفاظًا على التلاميذ».. إغلاق محال الإنترنت خلال اليوم الدراسي ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر مركز ومدينة بئر العبد، إغلاق محال الإنترنت «السيبر»، بمدينة بئر العبد، خلال اليوم الدراسي، وذلك «حفاظًا على التلاميذ من الهروب من المدارس». وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تم المرور على محلات «السيبر»، والطلب من أصحاب المحال، عدم فتحها أثناء التوقيت اليومي للدراسة.

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