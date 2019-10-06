«متحدث الخارجية» يحيي أبطال أكتوبر: «تحيا مصر⁩ بتضحيات الآباء وعزم الأبناء»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة في ذكرى ⁧نصر السادس من أكتوبر⁩. وكتب «حافظ»، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر: «في ذكرى ⁧نصر السادس من أكتوبر.. ‏وفي يوم⁧ العزة⁩ والكرامة⁩ لكل مصري.. نتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى ⁧أبطال القوات المسلحة⁩ الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استعادة الأرض.. ⁧تحيا مصر⁩ بتضحيات الآباء وعزم الأبناء».

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