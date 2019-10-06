شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التخطيط والهجرة تزوران معرض «تراثنا» وتشيدان بالتنظيم وجودة المعروضات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، معرض تراثنا الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير من 2 حتى 6 أكتوبر.

استقبلت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الوزيرتين، وقاموا بتفقد أجنحة المعرض المختلفة، التي تضم العشرات من الحرف التراثية والفنون اليدوية، ومنها كليم يدوى – تللى – مفروشات اخميم – اكسسوار حريمى – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حجازة- تابلوهات – خيامية – صدف – وحدات اضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود – صوانى وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص- انتيكات).

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وأشادت الوزيرتان بالتنظيم الجيد للمعرض وجودة وجمال المنتجات المعروضة خاصة منتجات سيناء وأكدا على أهمية هذه المعارض في تسويق منتجات مشروعات الشباب وفتح أسواق لها في الداخل والخارج مما يشجعهم على الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم.

وأعربت الدكتورة نيفين جامع بسعادتها بهذه الزيارة الكريمة وبحرص الدكتورة هالة السعيد والسفيرة نبيلة مكرم على تشجيع شباب العارضين والإشادة بجودة منتجاتهم وأكدت أن جمهور الزائرين الذين توافدوا بالآلاف يوميًا شكلوا طفرة اقتصادية ومعنوية لأصحاب المشروعات المشاركين في المعرض، وأكدوا حرص هذا الشعب العريق على مساندة ودعم منتجات بلدهم التراثية وتشجيع أصحاب الفنون والحرف اليدوية على الإبداع والتجويد.

وأشادت «جامع» بالدور الكبير الذي قام به الإعلام في نقل فاعليات المعرض وقصص نجاح العارضين والترويج لهذا القطاع الحرفي الهام وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي وتطوير قدراتهم الفنية والحرفية والتدريب على هذه الفنون التراثية النادرة وإتقانها لتكون مصدر للموارد الاقتصادية لهم وللدولة.

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله

جانب من معرض تراثنا وزيارة وزيرتين له فى ختام أعماله