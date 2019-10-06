شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم الإسكندرية» يحذر من «سمكة الأرنب»: «تصيب بالشلل وتؤدي إلى الوفاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول سمكة القراض والمعروفة شعبيًا باسم «سمكة الأرنب»، مؤكدة أنها تضم أجزاء سامة جدًا ويحظر على أي إنسان أكلها.

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وقالت «غانم» إن الأجزاء السامة في سمكة الأرنب هي الجلد والبطارخ والأحشاء والخياشيم، لذا يجب سلخ السمكة والتخلص من الأحشاء والبطارخ قبل أكلها حفاظا على الأرواح، مؤكدة أن مصدر التسمم في السمكة يكمن في كونها تحتوي على غدد ذات سميات عالية تحت الجلد مباشرة وبجانب أحشائها وتتركز السموم في الكبد والأمعاء والمناصل والخياشيم، فالبعض يغريه الكبد الكبير في هذه السمكة والذي يتركز به أكبر نسبة من السم، فضلا عن كونه يتغذى هذا النوع من السمك على أنواع من الطحالب السامة.

وكشفت أن هذا النوع من السم لا يتأثر بالطهي ويسبب هبوطا في ضغط الدم وشللا مفاجئا وقد يتسبب في أحيان كثيرة في توقف الجهاز التنفسي ويسبب الوفاة.

وأعلن المركز على صفحته الرسمية إرشادات للمواطنين عن سمكة الأرنب وما يجب فعله قبل تناولها.