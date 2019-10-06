شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الاسكندرية» تُفرج عن سيارات وقطع غيار بـ4.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال سبتمبر 2019، والذى يوافق الشهر التاسع لـ«زيرو جمارك» عن 9372 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و824 مليونا و169 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و575 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و739 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و534 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليون و849 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و372 مليون و22 ألف جنيه.

وخلال سبتمبر 2019 أيضا، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 579 مليونا و555 ألف جنيه.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 37 مليون و325 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 86 مليونا و657 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 123 مليون و983 ألف جنيه كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 46 مليونا و495 ألف جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 928 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر سبتمبر 2019 بقيمة بلغت مليار و43 مليون و886 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 27 مليونا و876 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 94 مليونا و965 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 122 مليون و841 ألف جنيه كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليون و534 ألف جنيه وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر لعام 2019 حوالى 4 مليار و447 مليون و612 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 186 مليون و777 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 714 مليون و362 ألف جنيه ورسم التنمية 120 مليونا و534 ألفا جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 322 مليون و422 ألف جنيه ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و344 مليون و97 ألف جنيه.

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى مليار و36 مليونا 213 ألف جنيه.