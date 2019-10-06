شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى نصر أكتوبر.. معدات وحطام طائرات إسرائيلية تحتفظ بها مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى انتصارات 6 أكتوبر 1973، مازالت مصر تحتفظ بالعديد من الأسلحة والمعدات الإسرائيلية، والتى تم السيطرة عليها خلال حرب أكتوبر، ولا تزال شاهدة على ما فعل المصريون فى تلك الحرب، وتحتفظ بانورما حرب أكتوبر فى شارع صلاح سالم، بالعديد من الدبابات والمدافع وقطع الطائرات الاسرائيلية، التى أسقطتها عناصر الدفاع الجوى المصرية خلال حرب أكتوبر، وأيضا حطام الطائرات الإسرائيلية، التى أسقطتها الطائرات المصرية.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى 46 لحرب أكتوبر، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى، على العدو الإسرائيلى، وافتتحت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2019"، والذى يستمر حتى العاشر من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

وتفتح البانوراما أبوابها لإستقبال زوار المعرض حتى العاشر من أكتوبر على فترتين الصباحية من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والفترة المسائية من السادسة حتى التاسعة مساء، وذلك حرصا من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافى للجماهير وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.





















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