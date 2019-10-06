شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات والكندوز يبدأ من 110.. والضأن بـ125 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-10-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى تراجعا فى أسعار الكندوز مع استقرار أسعار الضأن.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150جنيها للكيلو، وذلك بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضى والذى كان يبدأ فيها السعر من 120 جنيها وحتى 160 جنيها .

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وعلى جانب آخر شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات .

فيما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.