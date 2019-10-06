موجز1.. السيسى: الحروب الحالية تستهدف معنويات الشعوب.. وثقتى كبيرة فى المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولا لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأضاف رئيس الجمهورية، فى كلمته بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

السيسى: الحروب الحالية تستهدف معنويات الشعوب.. وثقتى كبيرة فى المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولا لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأضاف رئيس الجمهورية، فى كلمته بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

"أعظم وأمجد أيامنا".. السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: مصر ستظل وطناً منصوراً مرفوع الراية.. أشكال الحروب تغيرت أساليبها لتعتمد على الشائعات.. وواثقون فى وعى المواطن.. والسادات وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أى اعتبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصري.. الذي حقق عام 1973، ما ظنه الجميع مستحيلاً، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سَيْلٌ لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادرٌ بإذن الله على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه، وحماية دولته ومؤسساتها، يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة.. تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته.

مطار القاهرة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بتوزيع علم مصر على الركاب.. صور

شارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، فى إحياء الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، بتوزيع الأعلام المصرية على الركاب المسافرين والقادمين من الخارج .





وشهدت صالات المطار، أجواءً احتفالية لإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال بث الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت، وبث مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر في صالات المطار وعبر الشاشات المنتشرة فى صالات السفر والوصول، لمشاركة المسافرين والقادمين من ضيوف مصر ذكرى النصر الخالدة.

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المعارضة الفرنسية تبرز علاقة منفذ حادث طعن أفراد الشرطة بجماعة الإخوان الإرهابية

أبرزت المعارضة اليمينية فى فرنسا، علاقة منفذ حادث طعن أفراد الشرطة بإمام تابع لجماعة الأخوان الإرهابية، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث والخلل الذى انتهى بارتكاب هذا الهجوم.

تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل، وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام، التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات .

حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية تجوب الشوارع خلال احتفالات أكتوبر

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر اليوم خلال الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ستجوب الشوارع والأسواق غدا لتكثيف الرقابة والتصدى لأى محاولات غش من قبل بعض التجار.

التعليم: غدا تخصيص أنشطة الطلبة بالمدارس اليابانية للاحتفال بنصر أكتوبر

قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص الأنشطة الطلابية داخل المدارس للاحتفال بانتصارات أكتوبر، وتعريف الطلبة بالبطولات المصرية، بداية من غدا الاثنين وحتى الخميس 10 أكتوبر 2019.