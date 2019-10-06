شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بتوزيع علم مصر على الركاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، فى إحياء الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، بتوزيع الأعلام المصرية على الركاب المسافرين والقادمين من الخارج .

وشهدت صالات المطار، أجواءً احتفالية لإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال بث الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت، وبث مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر في صالات المطار وعبر الشاشات المنتشرة فى صالات السفر والوصول، لمشاركة المسافرين والقادمين من ضيوف مصر ذكرى النصر الخالدة.

وتحرص وزارة الطيران المدني دائما على المشاركة بدورها فى جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية، من خلال المطارات المصرية، التي تعد بوابة مصر الأولى، لإظهار مدى جهود الدولة المصرية التي تبذلها على جميع المستويات، فضلا عن إبراز تاريخها العريق.

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