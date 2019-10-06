شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: رئيس الوزراء الفلسطينى يصل القاهرة على رأس أكبر وفد وزارى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح عن زيارة دولة رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية على رأس وفد وزارى إلى مصر غدٍ الاثنين، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الوفد الوزارى يعدّ الأكبر فى تاريخ العلاقة بين البلدين، وذلك انعكاساً وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير دياب اللوح إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة جمهورية مصر العربية التي كانت عبر تاريخ مشترك ممتد خير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتأتي زيارة الوفد الوزاري لتأكد هذا الموقف المعتاد للأشقاء في مصر، وترسخّ العلاقة الأخوية بين القيادتين.

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وأفاد السفير دياب اللوح أن تلبية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية تدّل على حرص دولته على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

وذكر السفير دياب اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم : وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.

وتوجّه السفير دياب اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتى سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.