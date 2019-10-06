شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى بالذكرى (46) لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر فى بيان له، أن انتصار أكتوبر المجيد سطر فصول ملحمة تعد من أعظم ملاحم العصر الحديث، وجسدت عمق التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التى ستبقى عالقة فى أذهان المصريين جميعًا مدى الحياة.

Advertisements

وثمّن رئيس جامعة الأزهر تضحيات قواتنا المسلحة التى تقدمها ولا تزال تقدمها من أجل الدفاع عن كل شبر فى أرض مصر الغالية، من اجل حماية حقوق الشعب وحماية الوطن ومقدراته ، اضافة لدور القوات المسلحة بجانب قوات الشرطة المصرية فى استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التى تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، والعمل على تحقيق التنمية فى أرض سيناء الغالية.

ودعا رئيس جامعة الأزهر، بهذه المناسبة، جميع المواطنين بكافة طوائفهم وفئاتهم إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وباقى مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حربها المصيرية ضد جماعات الفتنة والغدر حتى تندحر نهائيا، مؤكدا أننا أحوج ما نكون لأن نستلهم ونغرس فى نفوس أبنائنا وبناتنا روح انتصارات أكتوبر المجيدة لنواجه التحديات الكبيرة التى تمر بها مصرنا العزيزة، والتى تتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة شان الوطن وحتى تكون مصر فى مكانتها المتميزه بين سائر بلدان العالم.