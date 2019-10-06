شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الخرطوم: دفعة ثالثة لمساعدات إنسانية للسودان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عيسى السفير المصرى بالخرطوم، عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية للخرطوم خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الجسر الجوى المصرى يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء وأدوية بشرية.

وقال عيسى فى تصريح لموقع smc السودانى، إن الحكومة المصرية ستواصل دعمها للسودان وستقف معه فى كافة المحافل، مؤكداً دعم القاهرة للخرطوم من أجل تحقيق السلام وإستدامة التنمية والمساهمة فى عودة السودان وإندماجه فى المجتمع الدولى فى أقرب وقت ممكن.

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وأكد عيسى أن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطى قضايا السودان أولوية من خلال الدعم اللازم لاستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية.