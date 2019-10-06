محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة الاستعدادات الخاصة لمشاركة المصريين احتفالاتهم بذكري انتصارات أكتوبر من خلال تقديم تغطية حيه ومباشرة لاحتفالات أهالي مدن القنال التي كانت في خط المواجهة الأول في حرب أكتوبر لنقل مشاهد فرحتهم بالنصر واسترداد الأرض والكرامة ونقل كافه الفعاليات المقامة للاحتفال بنصر أكتوبر.
وبحسب بيان، تنقل كاميرات قناة النيل للأخبار مظاهر احتفالات المصريين من منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة والتي تعبر عن المشاعر الحقيقة لحب المصريين لجيشهم ومشاعر العزة والإنتماء للوطن.
وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاستعداد الجيد لنقل مشاهد احتفالات المصريين بهذه المناسبة الغالية في قلوبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للإعلام: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.