100 حالة تتطلب تدخلا سريعًا.. رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من لجنة الاستغاثات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن لجنة الاستغاثات الطبية، رصدت برئاسة مجلس الوزراء، ما يقرب من 100 حالة تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا خلال شهر سبتمبر 2019، وتنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات بالمخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أمصال عقر حيوانات، وتوفير أطراف صناعية، وجراحات العظام، وتم على الفور التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، في إطار متابعة اللجنة لما يتم نشره من استغاثات علي مواقع التواصل الاجتماعي وبالصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر سبتمبر، من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، سواء عن طريق إصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو تقديم المشورة الطبية.

وأوضح التقرير أنه في إطار عمل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، فقد تم إصدار عدد 30 قرار علاج على نفقة الدولة متنوعة ما بين تقديم خدمات العلاج الطبيعى، والتأهيل، وتركيب أطراف صناعية بمركز تأهيل العجوزة لمصابى الحوادث والشلل، وجراحات المخ والاعصاب، وحالات الاورام، وجراحات العظام لمصابي الحوادث، وكذا علاج حالات المياه البيضاء، وزراعة القرنية وزراعة العدسات، هذا إلى جانب ما قامت به اللجنة من متابعة لعدد من الحالات الحرجة الأخرى في الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، للإطمئنان على حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وكذا توفير حضانات للاطفال المبتسرين.

Advertisements

وتناول التقرير ما تم رصده من استغاثات للمواطنين عبر العديد من الوسائل، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، ما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من نداء واستغاثة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، تفيد بأن هناك سيدة مسنة أرملة تحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة القرنية، وغير قادرة على تحمل تكلفتها نظراً لظروفها المعيشية بعد وفاة زوجها، وعلى الفور تم التواصل مع ابن المريضة، واستلام التقرير الطبى الخاص بها، وعرضه على اللجنة الطبية العليا بالمجلس، وتم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بإجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.

وأشار التقرير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الاستغاثة العاجلة المنشورة بإحدى الصحف، وتخص سيدة مسنة تعاني من ورم بالمخ وتحتاج إلى علاج بجهاز "الجامانايف" بمعهد ناصر، حيث تم التواصل مع ابن المريضة والتأكد من مناظرة الحالة عن طريق استشاري المخ والأعصاب الدكتور رائف فاروق، بالمركز الطبى العالمي، واستشاريي المخ والاعصاب بمعهد ناصر، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قراره بعلاج المريضة على نفقة الدولة.

وتفاعلاً مع ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية من استغاثة تتعلق بشاب تعرض لحادث قطار منذ خمس سنوات، ويعاني من شلل دماغي رباعي توتري تيبسي أدى إلى خلع بمفصل الفخذ الأيمن وعجز بالأطراف الأربعة، ويحتاج إلى تدخل جراحي، وأن إجراء العملية يتكلف الكثير بمستشفى عين شمس التخصصي، فقامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع الدكتور هشام أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصى، وتم عرضه على لجنة متخصصة لتقييم الحالة، كما تم التنسيق مع الدكتور وليد عبد الغني، رئيس وحدة الشلل الدماغي لإجراء الجراحات اللازمة للسيطرة على الشد التوتري اللا إرادى بالعضلات، وتيسير جراحات العظام مستقبلاً، وتحسين الاستجابة للعلاج الطبيعي، واصدر رئيس الوزراء قراراً بعلاج الحالة على نفقة الدولة.​