على مدار 3 أيام.. تنفيذ 94 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية عدة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 441 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 94 ألف حكم قضائي متنوع، على مدار 3 أيام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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