مكافحة المخدرات تضبط شخصين بحوزتهما 12 كيلو حشيش بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة البساتين.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكتب، والمقدمان أحمد إبراهيم، وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، وبصحبتهم القوة المرافقة وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كلا من "يحيي. م" عاطل، "ابراهيم.م"، عاطل حال استقلالهم سيارة نقل ماركة شيفروليه زرقاء اللون قيادة المتهم الأول وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام، مبلغ مالي 5.570 جنيه، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.