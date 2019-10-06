سقوط تاجر مخدرات بـ 2 كيلو حشيش في قبضة مباحث النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة، عاطلا لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة النزهة.

وردت معلومات للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من أحد المصادر السرية مفادها قيام "إسلام.أ" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وأحمد حيدر ومحمد يحيى وأحمد السرساوي ورامي رجائي وأحمد صقر، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية ملكه وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 300 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.

تحرر المحضر اللازم واحاله اللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.