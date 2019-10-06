‎ضبط المتهمين بسرقة خزينة من داخل محل بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين بسرقة خزينة من داخل محل في مدينة نصر.

تبلغ للعميد ياسر عاصم، مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "إسلام.ا" مدير محل إطارات باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل وبداخلها مبلغ 45 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك الحمام الخاص بالمحل.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م.خ" عامل بذات المحل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من "أ.ش"، حاصل علي دبلوم صنايع، "م.ر" عاطل تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية داخل المحل عمله اختمرت في ذهنه فكرة سرقته مستغلاً طبيعة عمله بالمحل وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين سيارة ماركة هيونداي إلنترا "ملك المتهم الثالث وقام الأول بكسر شباك الحمام واستولوا علي الخزينة وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 38 ألف جنيه، 300 دولار أمريكي، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الخزينة الحديدية المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم هو جملة ما تم سرقته، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وأقر بأن المبلغ المالي جملة متم سرقته.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.