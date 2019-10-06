حشيش وبانجو وسلاح.. ضبط 5 تجار مخدرات بالجيزة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وبدأت الحملات بمنطقة إمبابة، وضبط عاطل، بحوزته "2 بندقية خرطوش- 16 طلقة، وضُبط آخر سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بمنطقة إمبابة، وبحوزته

4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام- هاتف محمول - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

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وتمكنت الحملات من ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمنطقة إمبابة، وبحوزته "5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام- فرد خرطوش- هاتف محمول- مبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وضُبط في أطفيح عاطلان وبحوزتهما "42 لفافة لمخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات- 24 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 240 جراما- طبنجة معدلة- 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل ترويجها، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.