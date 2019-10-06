محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وبدأت الحملات بمنطقة إمبابة، وضبط عاطل، بحوزته "2 بندقية خرطوش- 16 طلقة، وضُبط آخر سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بمنطقة إمبابة، وبحوزته
4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام- هاتف محمول - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
وتمكنت الحملات من ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمنطقة إمبابة، وبحوزته "5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام- فرد خرطوش- هاتف محمول- مبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
وضُبط في أطفيح عاطلان وبحوزتهما "42 لفافة لمخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات- 24 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 240 جراما- طبنجة معدلة- 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل ترويجها، والسلاح الناري بقصد الدفاع.
جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حشيش وبانجو وسلاح.. ضبط 5 تجار مخدرات بالجيزة-(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.