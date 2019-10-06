تنفيذ 83 حكمًا والقبض على 4 عناصر إجرامية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وجهت قوات الشرطة حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم شرطة العمرانية.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارتي شرطة المرافق والحماية المدنية.

أسفرت الحملة عن رفع 188 حالة تعد على الطريق العام، والقبض على متهمين اثنين بالاتجار في المخدرات، و4 قطع سلاح واثنين من المسجلين خطرا وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال المرور تم ضبط 9 حالات قيادة بدون رخصة، 360 مخالفة نموذج 125 و425 كلبشا، وضبط 10 مخالفات قيادة بدون رخصة تسيير و107 حالات سحب.