"صوروه فيديو".. ضبط متهمين بسحل وإضرام النار في عامل ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من ضبط متهمين اثنين ثُبت تورطهما في سحل عامل وإضرام النار فيه بمنطقة بولاق الدكرور.

وألقت مأمورية قادها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، القبض على المتهم الأول في أحد الأكمنة، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" تم استخدامه في الواقعة، والثاني لتورطه في إضرام النار في جسد المصاب مستخدما "مادة مشتعلة".

ويتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وتعيين حراسة مشددة لحين تماثله للشفاء تمهيدا لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة.

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تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار بمنطقة صفط اللبن.

التحريات الأولية أشارت إلى أن تجدد خلافات قديمة بين مجهولين وأحد الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهم عيارا من فرد خرطوش صوبه، وانهالوا عليه بأسلحة بيضاء ثم أضرم أحدهم النار فيه بواسطة "مادة مشتعلة" بعد صلاة الجمعة، وتصوير مقطع فيديو يوثق الواقعة.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، ووجه اللواء محمد السبيلي مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.