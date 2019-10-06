أخبار مصر | قبل نقلها للغردقة... شاهد أحد أهم القطع الأثرية في المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نقلها للغردقة... شاهد أحد أهم القطع الأثرية في المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل مغادرته إلى متحف الغردقة، يعرض المتحف المصري بالتحرير الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف.

ومن ناحيتها، قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف ويعتبر من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة.

وهو يصور الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت آمون، وهي تحمل فى يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.

الأميرة ميريت آمون هي الابنة الرابعة للملك رمسيس الثاني وزوجته الملكة نفرتاري، وأصبحت هي الملكة بعد وفاة والدتها، حيث تزوجها والدها الملك رمسيس الثاني، وحملت لقب الزوجة الملكية، كما كانت كاهنة للربة حتحور، وتتولى إقامة الشعائر لها، وجاء اسمها ميريت آمون أي حبيبة آمون.

وأشارت عبد الرازق، إلى أن التمثال عثر عليه داخل معبدها الصغير بالرامسيوم ( المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني).