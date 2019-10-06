أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية، بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجاري بمناسبة عيد النصر، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد النصر، مقدراً دورهم العظيم في القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال "سعفان": إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن وذوداً عن تراثه الخالد، داعيًا ًالمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.