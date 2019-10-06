مصر | مسنان يخطفان عاملا ويتصلان بزوجته لطلب "فدية" بالوايلي

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تبلغ لقسم شرطة الوايلي من "صباح.ع.أ"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، بتلقيها اتصالا هاتفيا من "م.م.أ"، 55 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها، "أحمد.ف.ح"، 58 سنة، ومقيم بذات العنوان، وطلب منها مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران بدائرة القسم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع، "ص.ي.ص"، 55 سنة، مبيض محارة ومقيم بذات العنوان، وأقر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجني عليه إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة، قليوبية واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية باسمهما مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما.
وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
وتم بإرشاد المتهم ضبط المتهم الثاني بمكان احتجاز المجني عليه بمنطقة الزعفران دائرة القسم والذي بمواجهته أيد ما جاء باقوال المتهم الأول، وبمناقشة المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين.
وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.