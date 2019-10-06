مصر | بـ"شال".. سائق وعامل يخنقان طبيبا حتى الموت لسرقة "1500 جنيه"

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة لتحديد وكشف الجناة أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "مُقيم بذات العقار محل البلاغ" – عامل، "لهما معلومات جنائية مسجلة").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الأول أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المجني عليه وعلمه بثرائه فعقد العزم على التخلص منه وسرقته وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالثاني وقرر بأنه بتاريخ الواقعة استغلا خروج المجني عليه ودلفا إلى الشقة باستخدام مفتاح كان بحوزته استولى عليه حال تردده على الشقة سكن المجني عليه لتحصيل القيمة الإيجارية، وأثناء تواجدهما بداخل الشقة فوجئا بعودته فقاما بخنقه باستخدام قطعة قماش "شال"، وإيثاقه فأوديا بحياته واستوليا على (مبلغ مالي قدره 1500 جنيه - 3 هواتف محمولة)، وأرشدا عن الهواتف المحمولة وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

