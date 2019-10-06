مصر | بـ"شال".. سائق وعامل يخنقان طبيبا حتى الموت لسرقة "1500 جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"شال".. سائق وعامل يخنقان طبيبا حتى الموت لسرقة "1500 جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الأول أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المجني عليه وعلمه بثرائه فعقد العزم على التخلص منه وسرقته وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالثاني وقرر بأنه بتاريخ الواقعة استغلا خروج المجني عليه ودلفا إلى الشقة باستخدام مفتاح كان بحوزته استولى عليه حال تردده على الشقة سكن المجني عليه لتحصيل القيمة الإيجارية، وأثناء تواجدهما بداخل الشقة فوجئا بعودته فقاما بخنقه باستخدام قطعة قماش "شال"، وإيثاقه فأوديا بحياته واستوليا على (مبلغ مالي قدره 1500 جنيه - 3 هواتف محمولة)، وأرشدا عن الهواتف المحمولة وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.