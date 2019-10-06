مصر | طلبوا فدية "81 مليون جنيه".. ضبط المتهمين بخطف صاحب شركة مقاولات بدمنهور

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، حيث أسفر ذلك عن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبتضييق الخناق على باقي المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف من مكان احتجازه بمخزن بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بالإسكندرية خاص بــ (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز الدلنجات "جار ضبطه") وبتكثيف الجهود الأمنية أمكن ضبط اثنين من المتهمين الآخرين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الحصول على مبلغ الفدية، حيث قاموا بالتخطيط لارتكاب الواقعة وإعداد سيارتين (ملك لإثنين من المتهمين) لتتبع خط سير المجني عليه عقب خروجه من منزله، وعقب وصوله لمدخل مدينة دمنهور قاموا باستيقافه والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على (سيارته - هاتفه المحمول)، واقتياده عنوة لداخل السيارة الأولى ثم التخلي عن سيارته بمكان العثور واحتجازه بالمخزن المُشار إليه، والاتصال وطلب مبلغ الفدية، كما تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.