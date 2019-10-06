مصر | "خلافات مالية" كلمة السر في خطف عامل على أيدي 4 بالبحيرة

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (سائق – مزارع – عاملان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وفور استشعار باقي الجناة بتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المختطف.

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط 2 آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا بوجود خلافات مالية مع المجني عليه وزوجته لسابقة قيامها بالنصب على اثنين منهم والاستيلاء منهما على مبلغ (410) ألف جنيه، على إثر ذلك اتفقا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة لاستعادة المبلغ المالي من المختطف.