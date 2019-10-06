مصر | "خلافات مالية" كلمة السر في خطف عامل على أيدي 4 بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات مالية" كلمة السر في خطف عامل على أيدي 4 بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتياد زوجها، عامل، مقيم بذات العنوان، حال توجهه لعمله واحتجازه بمكان غير معلوم.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (سائق – مزارع – عاملان).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وفور استشعار باقي الجناة بتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المختطف.
وبتكثيف الجهود أمكن ضبط 2 آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا بوجود خلافات مالية مع المجني عليه وزوجته لسابقة قيامها بالنصب على اثنين منهم والاستيلاء منهما على مبلغ (410) ألف جنيه، على إثر ذلك اتفقا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة لاستعادة المبلغ المالي من المختطف.
وفي سبيل تنفيذ مخططهم قاموا باستقلال سيارة نقل ومركبة "توك توك" وحال توجه المجني عليه لعمله قاموا باقتياده للسيارة وتوجهوا به لمنزل أحد المتهمين الكائن بدائرة مركز شرطة بدر، واصطحابه إلى مدينة السادات وبالطريق المشار إليه أطلقوا سراحه عقب علمهم بضبط أحدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار ضبط المتهم الهارب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار ضبط المتهم الهارب.