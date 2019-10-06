مصر | "مستريح الإسكندرية.. يستولي على مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستريح الإسكندرية.. يستولي على مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من 4 مواطنين مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية - سبق اتهامه في قضيتين "تبديد") بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 950،000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات مقابل حصولهم على أرباح مالية وتوقفه عن سداد الأرباح ورفض رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.