مصر | "بانجو وهيروين".. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بانجو وهيروين".. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كميات من مخدري البانجو والهيروين بقصد الاتجار، فقد أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط الآتي:

(عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – سلاح أبيض – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

- (عاطل - سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (25 جرام لمخدر الهيروين –مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

