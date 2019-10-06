مصر | 15 مليون جنيه.. حصيلة اتجار "أسرة" في المخدرات بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 مليون جنيه.. حصيلة اتجار "أسرة" في المخدرات بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "مسجل شقي خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج") لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن ( شراء 2 عقار سكني – شراء 9 قطع أراضي – شراء مزرعة لتسمين المواشى) وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.