مصر | بـ"أسلحة ومخدرات".. ضبط 5 عناصر إجرامية خلال حملة مكبرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة ومخدرات".. ضبط 5 عناصر إجرامية خلال حملة مكبرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت حملة أمنية مكبرة بالجيزة، من ضبط خمسة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط أحد الأشخاص (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته (2 بندقية خرطوش - عدد 16 طلقة من ذات العيار).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

ضبط أحد الأشخاص (عاطل سبق اتهامه في عدد 3 قضايا "مخدرات") حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام- هاتف محمول -مبلغ مالي).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

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ضبط (عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات) حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام - فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالي).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

ضبط (عاطلين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزتهما (42 لفافة لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - 24 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 240 جرام - طبنجة معدلة- 2هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل ترويجها، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

