مصر | أمن أسيوط ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين في أبو تيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن أسيوط ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين في أبو تيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتيج وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.