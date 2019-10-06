مصر | تنفيذ 49833 حكما قضائيا وضبط 109 قضايا مواد مخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 49833 حكما قضائيا وضبط 109 قضايا مواد مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 35 قطعة سلاح ناريا بحوزة 35 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(3) بنادق آلية.
(4) بنادق خرطوش.
(4) طبنجات.
(24) فرد محلي.
(66) طلقة مختلفة الأعيرة.
(206) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49833) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(162) حكم جناية.
(15147) حكم حبس جزئي.
(2912) حكم حبس مستأنف.
(24752) حكم غرامة.
(6860) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضايا مخدرات بحوزة (115) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،710 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6،200 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،469 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 68 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 135 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،180 كيلو جرام).
عدد (904) أقراص مخدرة.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (15) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (26803) مخالفة مرورية، (108) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (93) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.