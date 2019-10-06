مصر | تنفيذ 49833 حكما قضائيا وضبط 109 قضايا مواد مخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 49833 حكما قضائيا وضبط 109 قضايا مواد مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 35 قطعة سلاح ناريا بحوزة 35 متهما).. وذلك على النحو التالي:-



(3) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(4) طبنجات.

(24) فرد محلي.

(66) طلقة مختلفة الأعيرة.

(206) قطعة سلاح أبيض. (3) بنادق آلية.(4) بنادق خرطوش.(4) طبنجات.(24) فرد محلي.(66) طلقة مختلفة الأعيرة.(206) قطعة سلاح أبيض. في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49833) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: Advertisements



(162) حكم جناية.

(15147) حكم حبس جزئي.

(2912) حكم حبس مستأنف.

(24752) حكم غرامة.

(6860) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضايا مخدرات بحوزة (115) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،710 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6،200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،469 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 68 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 135 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،180 كيلو جرام).

عدد (904) أقراص مخدرة.