مصر | في أسيوط.. سقوط 3 متهمين بالسطو المسلحة على سيارة محملة بالسجائر

وتبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات ) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع كائن مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط بقيام ثلاثة مجهولين (بحوزة أحدهم سلاح ناري "بندقية آلية") باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما والمحملة بكمية من السجائر، بأحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها وبداخلها صندوق حديدي يحوى مبلغ مالي وفروا هاربين.

وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بأسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بإجراء التحريات وجمع المعلومات حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بقرية تاسا دائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر والصندوق الحديدى وبداخله (مبلغ 5800 جنيه) وبه آثار لمحاولة كسر، ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة تم ضبط (كهربائي- عامل، مقيمان بدائرة المركز) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" محمل عليه عدد 35 كرتونة سجائر "المستولى عليها" وتوجههما لتصريف المسروقات بدائرة مركز شرطة البداري.

وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع (عامل، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح ناري") حيث تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية و13 طلقة لذات العيار "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"- دراجة نارية) واعترف بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

