مصر | في أسيوط.. سقوط 3 متهمين بالسطو المسلحة على سيارة محملة بالسجائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أسيوط.. سقوط 3 متهمين بالسطو المسلحة على سيارة محملة بالسجائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بأسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بإجراء التحريات وجمع المعلومات حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بقرية تاسا دائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر والصندوق الحديدى وبداخله (مبلغ 5800 جنيه) وبه آثار لمحاولة كسر، ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة تم ضبط (كهربائي- عامل، مقيمان بدائرة المركز) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" محمل عليه عدد 35 كرتونة سجائر "المستولى عليها" وتوجههما لتصريف المسروقات بدائرة مركز شرطة البداري.
وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع (عامل، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح ناري") حيث تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية و13 طلقة لذات العيار "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"- دراجة نارية) واعترف بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.