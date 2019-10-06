مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 5618 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 5618 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5618) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2195) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(260) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(11) دراجة نارية مخالفة.

(40) مخالفة شروط الترخيص.

(30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.