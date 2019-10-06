مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب.. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة– سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- هواتف محمولة- مفاتيح كهرباء- مشغولات فضية – شيش إلكترونية ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (34،928،369 أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة تسعة وستون جنيهًا).
في مجال ضبط جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب عملات مصرية بإجمالي (82،600) إثنان وثمانون ألفًا وستمائة جنيهًا.
في مجال ضبط جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية تهريب مشغولات فضية بإجمالي (4،450) كيلو جرام.
في مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (1) قضية تهريب (27) طلقة آلية.
في مجال ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة بأنواعها: ضبط (2) قضية.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1160) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (240) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (7) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.