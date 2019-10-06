مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب.. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة– سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- هواتف محمولة- مفاتيح كهرباء- مشغولات فضية – شيش إلكترونية ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (34،928،369 أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة تسعة وستون جنيهًا).



في مجال ضبط جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب عملات مصرية بإجمالي (82،600) إثنان وثمانون ألفًا وستمائة جنيهًا.

Advertisements

في مجال ضبط جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية تهريب مشغولات فضية بإجمالي (4،450) كيلو جرام.

في مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (1) قضية تهريب (27) طلقة آلية.

في مجال ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة بأنواعها: ضبط (2) قضية.