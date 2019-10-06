مصر | تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات في مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 3 أيام، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:

في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة





ضبط (6) قضايا (4 مصانع- سيارة- ثلاجة) بإجمالي مضبوطات بلغت (17،297 طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للاستهلاك الآدمي- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية". في مجال حماية البيئة



ضبط (130) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.