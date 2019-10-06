مصر | تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 3 أيام

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات في مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 3 أيام، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:
في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة
ضبط (6) قضايا (4 مصانع- سيارة- ثلاجة) بإجمالي مضبوطات بلغت (17،297 طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للاستهلاك الآدمي- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية".
في مجال حماية البيئة
ضبط (130) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.