شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بـ«تسمم الفسيخ» في الإسكندرية يرفع عدد الضحايا لـ62 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ إلى 62 حالة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و55 عامًا، قادمين من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، بعد 9 حالات جديدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصون في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وقالت «غانم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين فيما تم خروج 47 حالة لتحسين حالتهم وتماثلهم للشفاء تمامًا، مشيرة إلى أن بعض المصابين يعاودون إلى المركز بعد خروجهم وتماثلهم للشفاء مرة أخرى فضلا عن احتجاز 8 حالات في العناية المركزة ووفاة حالة واحدة.

وأشارت إلى أنه تم تجريع المصابين 38 امبولاً بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه خلال الفترة التي استقبل فيها المركز مصابين بتسمم فسيخ والبالغة 8 أيام فقط، فيما يتبقى رصيد لدى المركز امبولين فقط، مستطردة: طلبت من مديرية الشون الصحية في الاسكندرية دعم لوجسيتى 10 امبولات اضافية لتجريع المصابين إلا انه تم الرد بأن المصاب يتم حصوله على جرعة واحدة فقط.