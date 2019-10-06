شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجاري بمناسبة عيد النصر، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

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سبق وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الأحد 6 أكتوبر، «عيد النصر»، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد «سعفان» أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وقال «سعفان» إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن وذودًا عن تراثه الخالد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.