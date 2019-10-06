شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الاستعدادات الخاصة لمشاركة المصريين احتفالاتهم بذكرى انتصارات 6 أكتوبر من خلال تقديم تغطية حية ومباشرة للاحتفالات.

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وذكرت الهيئة، في بيان، الأحد، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور46 عامًا على نصر أكتوبر، أنها ستنقل احتفالات أهالي مدن القنال التي كانت في خط المواجهة الأول في حرب أكتوبر؛ لتقديم مشاهد فرحتهم بالنصر واسترداد الأرض والكرامة، ونقل كافة الفعاليات المقامة للاحتفال بنصر أكتوبر.

كما تنقل كاميرات قناة النيل للأخبار مظاهر احتفالات المصريين من منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة، والتي تعبر عن المشاعر الحقيقة لحب المصريين لجيشهم ومشاعر العزة والانتماء للوطن.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، قد وجه القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاستعداد الجيد لنقل مشاهد احتفالات المصريين بهذه المناسبة الغالية.