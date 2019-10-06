شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية تجوب الشوارع خلال احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر اليوم خلال الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ستجوب الشوارع والأسواق غدا لتكثيف الرقابة والتصدى لأى محاولات غش من قبل بعض التجار.

يأتى ذلك تأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق، وأن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبنى سياسة التوعية، والرقابة والحماية وانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.