شكرا لقرائتكم خبر عن ​​ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين اختطاف مسلحين 6 طالبات فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اختطاف 6 تلميذات وموظفَيْن من مدرسة Engravers"" الواقعة فى منطقة نائية بالقرب من قرية "كاكاو داجى" بولاية كادونا شمال نيجيريا، حيث لم تعلن بعد أى جماعة مسئوليتها عن الحادث، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، خاصة أن عمليات الاختطاف ليست جديدة عليها.

وأكد المرصد فى بيان له أن هذا النوع من العمليات يعتبره الإسلام نوعًا من أنواع البغي الذي نهى المولى عز وجل عنه وحرمه في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ...} ، كما أن جميع الشرائع السماوية أجمعت على ضرورة حماية الإنسان وحفظ حقه في الحياة، ونهت عن الاعتداء عليه بأي شكلٍ من أشكال الاعتداء، كما جاءت الشرائع لحفظ الأمن لا لنشر الرّعب والهلع في نفوس الآمنين. هذا، ويدعو المرصد السلطات في نيجيريا بأخذ الحيطة في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين لتحرير المخطوفين دون إصابتهم.