شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متنوعة فى احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بانتصار أكتوبر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالاً بانتصار حرب أكتوبر المجيدة ومن أجل مشاركة الشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة فى إحياء تلك المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المصريين، حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي القيام بعدة أنشطة متنوعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة وهى أنشطة تستهدف فى المقام الأول التأكيد على ما تمتلكه الجامعة من أفكار خارج الصندوق، تتفاعل من خلالها مع ما يجرى حولها من الأحداث الكبرى التى يمر بها الوطن .

من بين هذه الأنشطة قيام إدارة العلاقات العامة بإذاعة الأناشيد الوطنية فى جميع أرجاء الجامعة، إلى جانب توزيع كمية من أعلام مصر علي الطلاب فى مختلف الكليات، كما تم تزيين كوبرى المشاة الذة شيدته الجامعة أمام مقرها بالسادس من أكتوبر، وقد تمت عملية تزيين الكوبرى عن طريق توفير كمية من الأعلام بأحجام مختلفة لإضفاء لمسه احتفالية، كما تم أيضاً استلهام المناسبة فى توعية الطلاب بأهمية الانتصار العظيم والاستفادة من ذلك فى ترسيخ وتعميق معاني الانتماء والولاء لدي الطلبة تجاه الوطن، وقامت الجامعة أيضاً بتثقيف وتوعية الطلاب بضرورة وأهمية إحياء مثل هذه المناسبات القومية الكبرى التى تبعث فى النفس الشعور بالانتماء للوطن وإشراك الطلاب فى القيام بتنظيم أنشطة مرتبطة بهذا النوع من المناسبات الوطنية.

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