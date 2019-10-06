شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من المشروعات التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الزيارة بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال رئيس الجهاز، وتتضمن تنفيذ الحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان.

وقال المهندس خالد عباس، إن الزيارة الميدانية للمواقع بدأت بمنطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجًا سكنيًا يتوسطها أعلى برج في إفريقيا، والذي تم الوصول فيه إلى الدور الأول من المبنى، وباقي الأبراج بالأدوار الثالث والرابع.

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وخلال الزيارة تم عرض الموقف التنفيذي بالنسبة للبرامج الزمنية للمشروع، وطالب المهندس خالد عباس بالالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة للمشروع.

وأكد مسؤولو الشركة الصينية، المسئولة عن تنفيذ الأبراج، أنه جار حاليا تنفيذ أغلب الأعمال بالمشروع من خلال العمالة المصرية والتي تشمل عدد ٢٥٠٠ عامل مصري حتي تاريخه بالمشروع، وفي تزايد يومي ومستهدف خلال ٣٠/٦/٢٠٢٠ الوصول إلى ٥٠٠٠ عامل مصري، كما أننا نعرف أن حجم المشروع عملاق ونعمل على اختيار شركات مصرية ممتازة لتنفيذ الأعمال.

وانتقل مسؤولو وزارة الإسكان لزيارة باقي المشروعات مثل النهر الأخضر والحي السكني الخامس ( جاردن سيتي الجديدة) ثم الحي السكني الثالث (كابيتال ريذيدانس).

وتأتى هذه الجولات في إطار المتابعات المستمرة لمدن الجيل الرابع، وما تتضمنه من مشروعات عملاقة تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل والاستثمار.

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة